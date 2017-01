FOTO: Lagu Oppa Suho 'EXO' Akhiri Proyek SM STATION

SEOUL – Proyek SM STATION yang merilis lagu setiap pekan oleh SM Entertainment akhirnya berakhir, setelah tepat setahun merilis lagu pertama yang berjudul Rain yang dinyanyikan Taeyeon SNSD. Lantas lagu terakhir apa yang mengakhiri proyek tersebut?

Rupanya, Suho EXO yang akan menutup proyek yang telah memberikan kesempatan setiap artis SM Entertainment untuk bersinar tersebut. Menurut postingan yang diunggah SM Entertainment melalui Twitter, pada Jumat 27 Januari 2017, leader boyband itu akan menutup SM STATION dengan lagu berjudul Curtain yang dibuatnya bersama dengan pianis jazz Korea Song Young Joo.

“#SMSTATION #0203 #Suho X #SonYoungJoo #Curtain #52ND #LASTSTATION #JazzPianist dan #EXOLeader #MeetingTheFunniestEXOMember #PopBallad #FancyStage #LonelyLove #Light&Shadow #StrongEmotions,” tulis SM Entertainment yang disertai sebuah logo untuk lagu tersebut.

Sementara itu, akun Instagram SM Entertainment juga merilis tiga foto teaser untuk album tersebut dan memberikan caption yang bersambung.

“Ketika penampilanku telah berakhir dan tirai diturunkan, aku akan tetap bernyanyi untukmu. Akankah kamu tetap bersamaku? Bernyanyi di balik tirai,” tulis caption gabungan tersebut seperti dikutip Koreaboo, Jumat 27 Januari 2017.

SM Station telah merilis 52 lagu setiap pekannya dan belum ada kejelasan apakah sebuah proyek baru akan menyusul. Proyek tersebut telah melahirkan nama-nama baru dalam kancah artis solo Korea Selatan, seperti Tiffany, Seohyun, dan Wendy.

Di sisi lain, karya-karya yang diciptakan sangat beragam, dari Free Somebody yang dinyanyikan Luna, No Matter What yang dinyanyikan BoA dan Beenzino, hingga lagu yang terkesan aneh seperti $10 karya produser Hitchhiker and Jinu.