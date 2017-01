VIDEO: Kenang Masa Lalu, Wonder Girls Ucapkan Perpisahan untuk Fans

SEOUL – Sebuah video flashback diunggah akun agensi Wonder Girls, JYP Entertainment, baru-baru ini. Rupanya, video tersebut kemudian diikuti pengumuman bubar salah satu girl group generasi kedua paling populer tersebut.

Sebuah video berjudul Thank You for Being so Wonderful diunggah di akun JYP Entertainment, dan disebarkan juga melalui akun Instagram salah satu member, Yeeun (Yenny).

Video tersebut berisi ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan selamat tinggal untuk para fans. Diketahui dua member yaitu Yubin dan Hyelim akan melanjutkan kontrak dengan JYP Entertainment sedangkan dua member lain yaitu Sunmi dan Yeeun akan meninggalkan JYP Entertainment.

Video tersebut juga berisi flashback penampilan dan sesi-sesi latihan yang pernah dijalani Wonder Girls selama menjalani karir di dunia K-Pop, dan juga menyorot dua member Wonder Girls yang telah keluar terlebih dahulu, yaitu Sunye dan Sohee.

Beberapa rekaman dokumenter tersebut juga menampilkan behind the scenes dari beberapa lagu hit mereka, di antaranya dua lagu terbaru yaitu I Feel You dan Why so Lonely.

Video flashback tersebut akan diiringi sebuah lagu perpisahan yang akan dirilis tanggal 10 Februari 2017. Sementara itu, ucapan terima kasih terus ditulis fans baik di akun Instagram masing-masing member dan video yang diunggah di Youtube tersebut. Tidak sedikit pula yang menulis komentar panjang.

“Aku menangis. Aku sudah jadi fans Wonder Girls sejak debut mereka, era Irony. Mereka grup yang membuatku suka K-Pop lagi bersama FTIsland dan SNSD. Aku masih remaja dulu dan sesuatu membuatku terpana. Itu senyum Sunye. Dia menjadi salah satu bias pertamaku di K-Pop (yang lain adalah Ock Joohyun dan Ko Jiyoung). Ketika dia dan Sohee pergi aku menangis tapi aku senang mereka dapat menikmati hidup masing-masing. Aku mendukung line-up yang baru sebanyak yang aku bisa, bahkan ketika favoritku tidka di sana, dan aku jadi suka yang lain. Lagu-lagu terakhir mereka sangat bagus, aku streaming dan membeli album mereka. Aku mengerti keputusan mereka. Mereka harus tumbuh dan mengambil jalan yang berbeda, dan aku akan senang meskipun aku berlinang air mata. Sebuah peninggalan telah berakhir, namun yang lain akan mulai. Goodbye, Wonder Girls ??,“ tulis @Greta.