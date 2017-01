Jika Tak Jadi Aktor, Ini Pekerjaan Asli Matthew McConaughey

LOS ANGELES – Menjadi seorang aktor mungkin adalah sebuah impian bagi sebagian orang. Namun, bagi sebagian lainnya, perjalanan menjadi seorang aktor justru didapat dengan secara tak sengaja, saat mereka masih memiliki pekerjaan tak kalah baiknnya.

Siapa sangka jika Matthew McConaughey adalah seorang dosen? Jika saja takdir tak membawanya ke industri perfilman, mungkin ia akan tetap menjadi seorang dosen di sebuah universitas di Amerika.

“Jika aku tidak menjadi aktor, aku akan menjadi seorang dosen atau astronaut. Aku adalah seorang professor di University of Texas, Austin! Semester ini, aku akan mengajarkan mahasiswaku tentang ilmu di balik keajaiban sebuah pembuatan film,” ujarnya seperti dilansir Contactmusic, Jumat (27/1/2017).

Namun, dunia telah mengakui bahwa McConaughey adalah seorang aktor hebat. Ia bahkan pernah diganjar penghargaan sebagai Aktor Terbaik Oscars pada tahun 2014 setelah bermain dalam film Dallas Buyers Club.

Sejak saat itu, ia banyak diminta untuk membintangi film-film besar. Sebut saja film-film besar seperti The Wolf of Wall Street, Interstellar, Free State of Jones, dan film animasi musikal Sing telah dibintangi olehnya.