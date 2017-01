FOTO: Liburan ke Jepang, Tyas Mirasih Dilamar Kekasih

JAKARTA – Kabar bahagia datang dari Tyas Mirasih dan kekasihnya, Raiden Soedjono. Di tengah masa liburannya ke Jepang, Raiden memutuskan untuk melamar kekasihnya itu.

Kabar gembira ini pun langsung diunggah oleh Tyas melalui akun Instagram miliknya. Dalam sebuah foto, Tyas memamerkan cincin pertunangan yang diberikan oleh Raiden.

“No measure of time with you will be long enough. But let’s start with forever, Fiance. Bismillah,” tulis Tyas dalam keterangan foto tersebut.

Doa dan ucapan selamat dari para netizen pun langsung terlihat di kolom komentar foto tersebut. Beberapa netizen merasa lega karena akhirnya Tyas dan Raiden selangkah lebih dekat menuju pernikahan.

“Selamat kaaak @tyasmirasih,” tulis @rahmi.indria.

“Cieee kakaaaa, selamat yaaa @tyasmirasih,” tambah pemilik akun @asria_kandari.

Dari tiga foto yang diunggahnya, terlihat Raiden melamar Tyas di dekat sebuah jembatan kuno. Dengan berlatarkan pemandangan indah penuh salju, Raiden berlutut dan memegang tangan Tyas.