Alicia Keys Rilis Lagu Spesial di Hari Ultah

LOS ANGELES - Alicia Keys memiliki cara sendiri untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada para fans di hari ulang tahunnya pada 25 Januari 2016. Penyanyi yang memasuki usia 36 tahun tersebut merilis single berjudul That's What's Up lewat akun Soundcloud miliknya.

Hal itu ia ungkapkan lewat akun Twitter miliknya yang turut mengunggah sebuah video klip untuk lagu tersebut. Ia membubuhkan tagar sebagai keterangan bahwa itu adalah lagu ulang tahunnya.

"That's what's up! #NewSong #NewVideoAlert #BirthdaySong! #gratitude! I'm so thankful!!" tulisnya sambil membubuhkan beberapa emoji.

Dalam unggahan tersebut, Keys tampak mengemas video dengan adegan dirinya yang menikmati kesendirian di kamar, disambut dengan sebuket mawar putih. Ia juga tampak menikmati pemandian di bathup kamar dengan segelas minuman dan busa yang menutupi tubuhnya.

Lagu That's What's Up mendapat sambutan dari fans yang mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun untuknya. Di antara mereka juga mengungkapkan kesukaan atas lagu yang diberikan tersebut.