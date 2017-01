Rich Chigga Sepanggung Bareng Kendrick Lamar, Keren!

JAKARTA – Rapper muda berbakat Tanah Air, Rich Chigga mewujudkan mimpinya untuk tampil satu panggung dengan Kendrick Lamar. Diumumkan melalui akun Instagram, Chigga didapuk sebagai salah satu pengisi acara dalam konser Rolling Loud yang berlangsung di Miami, AS pada 5 sampai 7 Mei 2017.

Performing with my idols. Can't wait A photo posted by rich chigga (@brianimanuel) on Jan 25, 2017 at 6:35pm PST

“Performing with my idols. Can’t wait,” tulis Chigga dalam caption foto.

Dalam sekejap, pengumuman ini langsung dibanjiri ribuan komentar dari netizen. Hampir sebagian besar memberikan ucapan selamat atas prestasi yang ditorehkan Chigga.

“Great moves, Brian. Keep it up. Proud of you,” kata salah satu netizen.

Selain ucapan selamat, beberapa netizen juga turut menyinggung sosok Young Lex yang namanya tidak terpampang dalam deretan pengisi acara. Diketahui, kedua rapper itu sempat terlibat konflik lantaran ucapan kontroversial yang dilontarkan Young Lex terhadap pria bernama asli Brian Imanuel.

“Young Lex mana nih? Kasihan enggak diundang. Mayan buat jagain kabel,” cetus netizen.

Kendati cukup banyak netizen yang menyinggung absennya Young Lex, Chigga sama sekali tidak merespons. Hingga saat ini, remaja 17 tahun hanya membiarkan deretan komentar itu terpampang di laman Instagram miliknya tanpa memberikan balasan.