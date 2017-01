FOTO: Sunmi dan Hyelim Wonder Girls Tulis Salam Perpisahan

SEOUL – Meski sudah diperkirakan sebelumnya, ketika hari bubarnya Wonder Girls tiba, kesedihan tidak dapat dibendung baik oleh para member dan fans. Kuartet Yubin, Yeeun (akrab juga disapa Yenny dan Hatfelt), Sunmi, dan Hyelim dipastikan bubar melalui sebuah pernyataan dari agensi mereka, JYP Entertainment, Kamis 26 Januari 2017.

Seperti 2NE1 yang juga baru saja bubar, setiap member pun mengucapkan selamat tinggal untuk para fans-nya. Seperti dapat dilihat di akun Instagram Yeeun, Sunmi, dan Hyelim, ucapan selamat tinggal serupa tertulis di caption foto yang diunggah mereka Jumat (27/01/2017). Yubin diketahui baru saja menghapus akun Instagram-nya karena masalah hacking.

Yeeun hanya memasang sebuah tautan menuju video perpisahan mereka di Youtube yang berjudul Thank You for Being So Wonderful. Sementara itu, ucapan selamat tinggal dan permintaan maaf tertulis di akun Sunmi dan Hyelim, dua member termuda grup tersebut.

https://youtu.be/6vSfHg9CcxQ A photo posted by HA:TFELT / 예은 (@hatfelt) on Jan 25, 2017 at 11:28pm PST

“Aku minta maaf kepada fans karena aku tidak dapat mengabari terlebih dahulu. Aku ingin berterima kasih kepada semua yang telah mencintai dan mendukung Wonder Girls selama 10 tahun ini. Aku senang menjadi Wonder Girls dari 2010 hingga 2017, dan waktuku bersama Wonder Girls dan Wonderful sangat berharga dan bernilai. Terima kasih atas waktu kalian,” tulis Hyelim.

Maknae Wonder Girls tersebut diketahui akan melanjutkan kontrak dengan JYP Entertainment bersama dengan Yubin.

“Aku minta maaf aku tidak berkata apapun dan selalu menyambut kalian. Aku sangat senang dan merasa terhormat telah menjadi Wonder Girls selama 10 tahun. Aku tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata, tapi aku ingin tetap hangat dan baik di ingatanmu selama 10-20 tahun. Aku minta maaf dan terima kasih atas waktu yang membanggakan,” tulis Sunmi. Sunmi diketahui tidak melanjutkan kontrak bersama dengan Yeeun.

Sementara itu, sebuah video kenangan dan ucapan selamat tinggal telah diunggah di akun Youtube JYP Entertainment baru-baru ini. Banyak fans pun mengira-ngira berapa girl group generasi kedua yang tersisa. Di antaranya, banyak yang menyebutkan hanya tersisa T-ara dan SNSD (Girls’ Generation). Selain itu, beberapa grup terkenal yang juga debut tidak lama dari mereka adalah Girl’s Day dan SISTAR.