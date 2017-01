Sangat Mengharukan, Puisi Sophia Latjuba untuk Mendiang Lelaki Kesayangan

Aziz Latjuba 24.01.1946 - ✝️26.01.2009 Kematian bukanlah apa-apa/ Aku hanya menyelinap pergi/ Ke alam sebelah/ Aku tetap diriku/ Dan kamu tetap dirimu/ Apapun artinya kita satu sama yang lain/ Itu/ Tidak akan berubah/ Panggillah aku dengan nama yang biasanya/ Bicaralah kepadaku dengan cara yang biasanya/ Jangan ubah cara bicaramu/ Jangan paksakan kesedihan kalau menyebut namaku/ Tertawalah dengan cara yang biasa kita gunakan/ terhadap lelucon2 kecil kita bersama/ Biarlah namaku disebut tanpa efek/ Tanpa ada jejak dengan bayangan gelap diatasnya./ Kehidupan ini akan selalu berarti sama./ Kehidupan tidak akan berubah./ Ada keberlangsungan yang tidak bisa dipatahkan./ Mengapa aku harus diluar pikiran hanya karena aku tidak terlihat?/ Aku menunggumu, dengan sebuah interval, disebuah tempat yang sangat dekat./ Di dibalik tikungan jalanan./ Semua baik-baik saja.

A photo posted by Sophia Latjuba (@sophia_latjuba88) on Jan 25, 2017 at 7:27am PST