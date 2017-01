FOTO: Duh, Cantiknya Maia Estianty Saat Rayakan Ultah ke-41

JAKARTA - Maia Estianty tepat pada hari ini, Jumat (27/1/2017) genap berusia 41 tahun. Bertambahnya usia, mantan istri Ahmad Dhani tersebut mendapatkan kejutan kue dan bunga dari kedua putranya, Al Ghazali dan Dul Jaelani.

Kebahagiaan itu terlihat dari foto yang diunggah pada akun Instagram pribadi Maia. Pentolan Duo Maia ini pun menuliskan ucapan terima kasihnya kepada kedua putranya.

"Thank you my Lopely !!!! #myboys ..... @alghazali7 @duljaelani#birthday #maiaestianty #diarymaia

Photo by @theomonkey," tulis Maia.

Thank you my Lopely !!!! #myboys ..... @alghazali7 @duljaelani #birthday #maiaestianty #diarymaia Photo by @theomonkey A photo posted by maiathequeen (@maiaestiantyreal) on Jan 26, 2017 at 11:18am PST

Melihat unggahan foto tersebut, netizen pun ramai menuliskan ucapan selamat ulangtahun dan harapan-harapan pada kolom komentar.

"Met ultah, Bunda, smoga sehat slalu, rejeki lancar, slalu dikelilingi orang baik & bijak, dan slalu dilindungi Allah. Aamiin @maiaestiantyreal," tulis akun @ riskardwitha

"Met ultah bunda,,,semoga sehat selalu,rejeki lancar,dan sukses terus bersama dgn anak2,amin @maiaestiantyreal," tambah akun @sofianaindrayana.