Fans Berharap Running Man Baru Tak Membuat Member Cedera

SBS bener2 jago bikin jutaan anak orang diluar sana ketar ketir sama keputusannya soal Running Man hadoohhh πŸ˜'πŸ˜' Abis nge-out Kim Jong Kook dan Song Jihyo, Rencana bikin season 2, RM dibubarin Eh tau2 kemaren ngasi pengumuman kalo kagak jadi tamat 😌😌 ATUHLAH SBS JANGAN LABIL PELIS!!! 😑😑 Well sebenernya begitu tau RM kagak jadi tamat (meskipun Kang Gary kagak ada), awalnya gue seneeeeng banget Serasa diajak balikan sama mantan gitu *eh* πŸ™ŠπŸ™Š Tapi setelah dipikir-pikir kasian jugak membernya 😩😩 Haha pernah bilang kalo dia dan member RM laen sering cedera tapi kagak diliatin sama sekali di depan kamera Emang sih yaa nyelesaiin mission itu kagak gampangΒ Gue aja yang ngeliat sering ngebayangin pasti banyak gagalnya kalo gue yang ikutan mission 😰😰 Member RM gak 100% fit semua kondisi fisiknya gaess Bahkan kalo gak salah Haha nyaris lumpuh atau gimanaa gitu gue gak inget Yang jelas dia juga gak dalam kondisi yang bener2 fit πŸ˜"πŸ˜" Yang jadwalnya agak mending tuh Yoo Jae Suk sama Haha Kan Infinity Challenge mau hiatus kan yaa jadi anggep aja jadwal syutingnya kosong Jadi waktu istirahatnya pun lebih banyak 😭😭 Duhh stay healthy RM family..... Emang sih membuat orang ketawa emang prioritas kalian tapi kesehatan kalian 1000 kali lebih penting!! πŸ'ͺπŸ'ͺπŸ'ͺ

