Josh Groban Bangga Bisa Isi Soundtrack Beauty and the Beast

LOS ANGELES - Josh Groban menjadi salah satu musisi yang terlibat dalam soundtrack live-action Beauty and the Beast. Josh Groban akan menyanyikan lagu berjudul Evernote. Lagu Evernote bakal menjadi pengiring fase credit title dari film yang dibintangi Emma Watson itu.

Josh Groban sendiri merasa bangga dipercaya menjadi salah satu penyanyi di film Beauty and the Beast. Ia akan bersanding dengan Celine Dion dan Emma Watson sendiri selaku bintang utama.

"Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya untuk dapat dapat menyanyikan lagu yang begitu indah karya dari dua tokoh yang memang saya idolakan, Alan Menken dan Tim Rice. Beauty and the Beast telah menjadi bagian dari diri saya sejak masa kecil dan memiliki keterlibatan musik dalam film ini membuat saya benar-benar bahagia,” ungkap Groban dalam rilis yang diterima Okezone.

Evernote sendiri karangan dari Alan Menken yang turur menciptakan lagu untuk Aladdin dan The Little Mermaid dan lirik oleh Tim Rice yang pernah terlibat di The Lion King dan Evita.

Evernote merupakan lagu ballad yang akan dinyanyikan Beast (Dan Stevens). Lagu ini dinyanyikan ketika Beast akan melepas Belle (Emma Watson) kembali bersama sang ayah. Beauty and the Beast versi live-action akan tayang di bioskop per 17 Maret 2017.