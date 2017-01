Celine Dion Kembali Terpilih Isi Soundtrack Beauty and the Beast

LOS ANGELES – Celine Dion akan kembali menyumbangkan suara emasnya untuk soundtrack film. Yang terbaru, peraih lima Grammy Awards itu didapuk untuk mengisi soundtrack film live-action Beauty and the Beast.

Celine akan membawakan lagu berjudul How Does A Moment Last Forever. Lagu tersebut diciptakan Alan Menken dan Tim Rice, dua penulis senior yang sudah sering membuat lagu soundtrack film animasi seperti The Little Mermaid dan The Lion King.

How Does A Moment Last Forever merupakan lagu ballad penuh emosi yang sesuai dengan jalan cerita romantis Beauty and the Beast. Selain dinyanyikan oleh Celine Dion, bagian dari lagu ini akan disisipkan sebagai musik latar (music score) pada bagian akhir film (main-on-end).

“Menjadi bagian dari film orisinil Beauty and The Beast merupakan pengalaman paling mengesankan dalam hidup saya dan saya senang karena kembali dipercaya untuk menyanyikan lagu di versi live-action Beauty and the Beast,” ungkap Celine, dari rilis yang diterima oleh Okezone.

Ini memang bukanlah pertama kalinya bagi Celine ambil bagian dalam soundtrack Beauty and The Beast. Pelantun My Heart Will Go On tersebut sebelumnya juga mengisi soundtrack animasi orisinil Beauty and The Beast bersama Peabo Bryson.

Sementara itu, Beauty and the Beast versi live-action akan tayang di bioskop per 17 Maret 2017 mendatang. Selain Celine, Emma Watson yang juga merupakan pemeran utama wanita juga ikut menyanyikan salah satu soundtrack film Disney ini.