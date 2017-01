Duh Gusti, Manisnya Oppa Lee Min Ho Buat Video Perpisahan

SEOUL – Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada seluruh kru dan seluruh penggemarnya, aktor serial Legends of the Blue Sea Lee Min Hoo memberikan ucapan perpisahan kepada para penggemarnya lewat sebuah video.



Lee Min Ho ucapkan perpisahan untuk para pecinta Drama The Legend of The Blue Sea lewat sebuah video sambil memperlihatkan wajah manisnya.

Kekasih Suzy Miss A ini juga berfoto bersama dengan para pemain di serial The Legend of The Blue Sea. Ia pun juga berfoto manis dengan peran anak kecil di drama yang dimainkannya bersama Jun Ji Hyun.

"Terima Kasih telah menyempatkan untuk menonton drama ini, semoga drama ini bisa memberikan banyak cinta kepada kalian," kata Lee Min Ho seperti dikutip Sindonews dari Allkpop, Jumat (27/1/2017).

Seperti diketahui penggemar, pada Kamis 26 Januari 2017 merupakan episode terakhir dari drama The Legend of The Blue Sea. Drama ini diprediksi berakhir happy ending.

Akhir cerita yang happy ending bukan tanpa alasan, pasalnya, penggemar ingin melihat kebahagian pada Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun. Hal itu karena kedua pemain ini telah meningkatkan popularitas dari drama The Legend of The Blue Sea.