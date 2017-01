LIRIK LAGU: Ecoutez - Only Love

JAKARTA - Band Ecoutez kembali dengan karya terbaru setelah lama tak tampak. Kali ini mereka memperkenalkan single pertama berjudul Only Love yang dirilis pada Desember 2016. Lagu tersebut diambil dari album "Love Life Live" yang rencananya akan dirilis pada awal 2017.

Only Love menceritakan tentang penemuan cinta setelah lama menghilang dan larut dalam kesendirian hingga akhirnya kembali bersatu dan bahagia.

Yuk resapi lirik romantis dari Only Love berikut ini.

Kau yang t'lah lama menghilang

Dari masala luku kamu... ya kamu

Kau yang datang kembali

Mewarnai hidupku yang hampa.. dan sepi

Aku dan kamu,

Menjadi satu dalam harmoni, kisah cinta...

Aku dan kamu,

Tuliskan perjalanan, abadi tak terpisah

Tak saling menyakiti..

Only Love...

You are the only one in my life

You are the only one I can't deny

You are a piece of my heart

Berdua, bersama tuk selamanya

Nothing can't keep us apart...

Berdua, bersama tuk selamanya

Berdua, bersama tuk selamanya

Berdua, bersama tuk selamanya

Nothing can't keep us apart...

Kau yang t'lah lama menghilang

Dari masala luku kamu... ya kamu

Aku dan kamu,

Menjadi satu dalam harmoni, kisah cinta...

Aku dan kamu,

Tuliskan perjalanan, abadi tak terpisah

Tak saling menyakiti..

Only Love...

You are the only one in my life

You are the only one I can't deny

You are a piece of my heart

Berdua, bersama tuk selamanya

Nothing can't keep us apart...

You are the only one in my life

You are the only one I can't deny

You are a piece of my heart

Berdua, bersama tuk selamanya

Nothing can't keep us apart...

Berdua, bersama tuk selamanya

Berdua, bersama tuk selamanya

Berdua, bersama tuk selamanya

Nothing can't keep us apart...