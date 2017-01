Alice Norin Sudah Senewen Pasca-Melahirkan, Kok Bisa?

JAKARTA - Pengalaman pertama menjadi seorang Ibu membuat Alice Norin perlu melakukan penyesuaian. Alice Norin dan suami, Alvin yudhapatria harus mengetahui lebih dalam tentang kebiasaan seorang bayi.

Pasangan yang menikah pada 17 Juli 2011 ini mengaku sering panik ketika putrinya berteriak karena lapar. Hal tersebut diakuinya melalui akun instagram yang diunggah baru-baru ini.

"Anak Mommy bobonya pules...Dua hari ini gue, Baby Al & Daddy Al lagi masa orientasi, getting to know each other. Baby Al si manis manja hobinya nyusu, begitu laper teriaklah dia, bikin panik Daddy nya, Mommy nya ikutan senewen. Hahaha, cerita klasik orang tua baru yaaaa...," tulis Alice Norin, Selasa 25 Januari 2017.

Selain menuliskan curahan hatinya pada unggahan foto sang putri, mantan istri DJ Riri ini juga bertanya kepada netizen perihal kemiripan wajah Alita Naora Lawi.

"Sekilas di foto ini, Baby Al lebih mirip siapa? #Daddy Al atau Mommy Al?" lanjutnya pada unggahan foto yang sama.