Netizen Tuding Kontroversi Running Man Hanya Media Play

SEOUL - Kabar pembatalan pembubaran Running Man tak melulu disambut hangat oleh publik. Beberapa netizen menduga sejak awal variety show ini memang tak berniat dibubarkan. Menurut mereka itu semua hanya media play supaya program Yoo Jae Suk cs itu kembali menarik perhatian publik.

Dalam beberapa bulan terakhir, rating yang diperoleh Running Man diketahui tidak terlalu tinggi. Program andalan SBS itu bahkan tak mampu menyaingi acara lain yang berada di slot tayang yang sama.

Semenjak itu, kontroversi Running Man pun mulai bermunculan. Dari mulai beberapa kabar yang menyebutkan akan merekrut member baru hingga pemecatan sepihak Song Ji Hyo dan Kim Joong Kook yang langsung membuat publik gempar.

Namun, pada akhirnya pihak SBS kembali mengumumkan bahwa kedua member Running Man itu bakal kembali ke acara untuk terlibat syuting episode terakhir. Ya, pada Februari nanti menurut rencana acara tersebut akan dibubarkan setelah sembilan tahun mengudara.

Tapi, lagi-lagi pihak SBS kembali menarik pernyataan ihwal pembubaran Running Man. Pada 24 Januari kemarin, mereka pun menegaskan tak akan pernah memberhentikan program tersebut dengan alasan fans.

Maka tak heran beberapa netizen mulai menuding ada unsur media play di balik semua kontroversi yang terjadi selama ini.

"Plot twist: Kontroversi Running Man itu media play," sebut @perolinhaf di Twitter.

turns out running man cancellation is just another media play, how we are fools