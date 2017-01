Bocoran Cerita Akhir The Legend of The Blue Sea

The Legend of the Blue Sea (Foto: Soompi)

SEOUL - Drama The Legend of The Blue Sea memasuki tahap akhir. Dikabarkan ending dari drama ini akan berakhir bahagia.

Dilansir Sindonews mengutip Dramafever, beberapa penggemar memprediksikan bahwa Lee Min Ho yang berperan sebagai Heo Joon Jae akan membalas dendam ke saudara dan ibu tirinya. Mengingat, saudara dan ibu tirinya telah membunuh ayahnya.

Ia pun juga akan dibantu oleh ibundanya dalam mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh ibu dan saudara tirinya. Heo Joon Jae pun juga akan dibantu oleh Jun Ji Hyun yang memerankan karakter Shim Chun.

Sayangnya, beberapa pengkhianat yang tidak diketahui Lee Min Ho membuatnya terjebak. Ia pun akan dibunuh oleh suruhan dari saudara dan ibu tirinya.

Hingga, Jun Ji Hyun pun dikabarkan akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Lee Min Ho. Adegan inipun sangat ditunggu oleh penggemar pecinta drama Korea (Drakor).

Episode 20 yang merupakan bagian akhir The Legend of The Blue Sea ini akan ditayangkan Kamis (26/1/2017). Drama ini akan ditayangkan melalui stasiun televisi SBS.