FOTO: Curahan Hati Maia Estianty Ditinggal Pergi Mei Chan

JAKARTA - Duo Maia yang dipunggawai oleh Maia Estianty dan Dita Anggreini atau lebih dikenal Mei Chan dikabarkan bubar. Hal tersebut terjadi lantara Mei Chan hijrah ke luar negeri dan tidak kembali lagi ke Indonesia.

Mantan istri Ahmad Dhani, Maia mengunggah foto bersama Mei Chan di akun media sosial instagram miliknya @maiaestiantyreal. Ia membubuhkan keterangan foto yang menyiratkan perpisahan di antara dirinya dan rekan duet yang bergabung dengan Duo Maia sejak sembilan tahun lalu.

"9 tahun sudah kami bersama. DUO MAIA !!!!! 9 years we've been together.....Happy anniversary. And @meichanmunos you are the best singer partner in the world !!!! I LOVE YOU. Yang mengharukan adalah, sebentar lagi @meichanmunos akan pindah keluar negeri dan tdk pulang lagi ke Indonesia. hiks hiks," tulis @maiaestiantyreal.

Pada unggahan selanjutnya, ibu kandung Al, El, dan Dul ini juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Mei Chan atas sumbangsih dan suara merdunya selama menjadi rekan duet Maia. Maia mendoakan yang terbaik bagi kehidupan baru Mei Chan.

"Thank you to @meichanmunos for always being my best singer partner... You've been by my side for 9 years. I wish you all the best luck you can have today onward!!!!," bubuhnya.

Walaupun akan terpisah oleh jarak dan waktu, Maia Estianty tak sungkan jika Mei Chan membutuhkan dirinya untuk mencurahkan isi hati. Baik saat sedang bahagia maupun duka. Maia menganggap Mei Chan tak hanya sebatas rekan duet, tetapi juga sahabatnya.

"When you feel sad, confuse, unhappy, lonely, weak, empty.....come to me, I will hold your hand, and everythings will be okay... Gud lak on your journey in the future," tulis @maiaestiantyreal.