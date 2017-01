FOTO : Marissa Nasution Amini Doa Nikah Lagi dengan Pria Bule

JAKARTA - Marissa Nasution kembali mengunggah foto pria bule yang beberapa waktu diunggah di akun media sosial instagram miliknya. Pada kesempatan kali ini, Marissa berpose mesra dengan pria yang belum diketahui identitasnya itu.

Pada foto tersebut, Marissa terlihat sangat bahagia dengan senyum lebarnya. Tak sungkan, ia menyandarkan kepalanya ke pundak pria itu sambil memegang erat tangan kanannya.

Foto yang berlatar sebuah sungai di kawasan Singapura itu menampakkan kecocokan di antara dua sejoli yang tengah merajut asmara. Pasalnya, sang pria juga terlihat bahagia menghadap ke arah kamera seraya tersenyum.

"Annoying him over his lunchbreak today - and for many more days to come ❀,"tulis @marissaln.

Unggahan foto maupun keterangannya mendapat respon positif dari pengikut instagram Marissa Nasution. Banyak yang berpendapat bahwa janda dari Warren Conrad ini cocok sebagai calon istri dari pria bule di foto itu.

"Cocokan sm yg ini, kelihatan pria baik, semoga bisa selamanya ya 😊😘 @marissaln," tulis pemilik akun @lovelyandrew_white.

Komentar dari akun tersebut pun langsung dibalas oleh Marissa Nasution. Aktris dan pembawa acara berusia 30 tahun ini mengamini doanya. "@lovelyandrew_white amin," balas @marissaln.