FOTO: Ayah Ruben Onsu Jatuh Koma

Ini suasana yg aku rasakan saat ini, Kemarin perasaan baru ngobrol dan nemenin makan, tp skrg kondisi yg berbeda, papa gak sadarkan diri dari kemarin jam 12 siang, kalau di tanya sedih ya sedih sekali hati saya tp semua harus di jalani dan ikut saja mau nya Tuhan, saat ini yg bisa saya lakukan adalah terus berdoa, krn saat ini pernafasan nya hanya mengandalkan selang2 dan alat bantu saja, tp saya yakin Tuhan akan berikan yg terbaik, dan mengingat masa kecil saya bersama papa saya. Rasa campur aduk saat ini, saya tidak bisa ceritakan detail kondisi nya sakit nya, saya hanya mohon doa nya buat papa saya, semoga ada keajaiban buat papa, di saat dokter tidak memberikan banyak harapan dengan kondisi nya saat ini, Pa.. doa anak2 dan semua buat papa saat ini, ayooo paaaa bangun, kita semua menunggu papa, lawan pa, papa bisaaaaa 😭😭😭😭 #rubenonsu #realbensu #justruben #jalani_nikmati_syukuri #janganlupabahagia #senyuminaja

Jan 24, 2017