FOTO: Ucapan Selamat dari Rekan Artis Banjiri Instagram Alice Norin

JAKARTA - Alice Norin diketahui telah melahirkan seorang putri pada Selasa 24 Januari 2017 sekira pukul 07.45 WIB. Istri dari Alvin Yudhapatria memberi nama putri cantik itu Alita Naora Lawi.

Gadis kecil tersebut diketahui lahir dengan panjang 49 centimeter dam berat 3,2 kilogram. Kelahiran putri pertama pasangan Alice dan Alvin ini pun tentunya juga dirasakan bahagia oleh rekan sesama artis.

Beberapa di antaranya adalah Revalina S Temat, Agni Pratistha, Luna Maya, Ryana Dea, Jennifer Arnelita, dan masih banyak lagi. Mereka turut memberikan ucapan selamat di kolom komentar Instagram Alice Norin.

"Congrats alice n alvin.. welcome baby al," tulis Revalina S. Temat.

"Aaaa congrats @alicenorin, sehat terus buat baby dan ibunya," tulis Agni Pratistha.

"@alicenorin Congrats dear," tulis Luna Maya.

"Aaaaaaa selamatt kaaaaaaa @alicenorin," tulis Ryana Dea.

"Yaeyyyy welcome to the world baby AL.. bibir nya merahh sekalii.. cant wait to see you! Speed recovery yaa mama nya @alicenorin kecupsss," tulis Jennifer Arnelita.

Beberapa artis lain seperti DJ Devina, Anjasmara, Sigi Wimala, hingga Ranty Maria, juga turut mengucapkan selamat atas kelahiran putri pertama dari Alice Norin. Sekali lagi, selamat atas kelahiran Baby Al!