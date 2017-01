FOTO: Park Bo Gum Terkena Demam Goblin Challenge

๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜‚๐Ÿ‘๐Ÿ˜ #์“ธ์“ธํ•˜๊ณ ์ฐฌ๋ž€ํ•˜็ฅž #๋„๊นจ๋น„ #์“ธ์“ธํ•˜๊ณ ์ฐฌ๋ž€ํ•˜็ฅž๋„๊นจ๋น„

A photo posted by Park Bo Gumย ๋ฐ•๋ณด๊ฒ€ (@parkb0gum) on Jan 16, 2017 at 3:23am PST