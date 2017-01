Reaksi Ryan Reynold saat Deadpool Gagal Masuk Nominasi Oscars

LOS ANGELES- Nama Ryan Reynold tak masuk dalam nominasi Oscars 2017. Meski begitu, pemeran utama Deadpool itu tetap mengucapkan selamat pada para nomine.

Dikutip dari Aceshowbiz, Rabu (25/1/2017), gagal masuk nominasi Oscars bukan berarti akan menarik diri dari aktivitas regulernya. Melalui twitter, Reynold mengaku akan tetap berjuang untuk Deadpool.

Regularly scheduled tickle-fight at Camp #Deadpool is still on. Congrats to all the nominees for these brilliant films. #Oscars2017