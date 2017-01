Sakit Otak, Ingatan Melanie Subono Bermasalah

JAKARTA - Di balik kekuatan suara lantang membela perlindungan fauna di Indonesia, Melanie Subono rupanya tengah mengalami sakit di bagian otaknya. Sejak pemeriksaan pada Oktober 2016, dan ditemukan keganjalan pada bagian organ tubuh krusial tersebut, Melanie mengaku belum mau melakukan pemeriksaan.

"Harus ada tindakan karena ada gumpalan di batang otak. Gue bilang kan takut. Iya (tindakan medis) kalau tambah pintar abis otak gue diacak-acak. Kalau gue jadi bego kan, kelar gue. Nantilah kalau gue mutuskan I have to do something pasti akan kedengaran," kata Melanie di Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Januari 2017.

Terkait penundaan tindak medis yang harusnya dialani, Melanie mengaku menerima dampak tak baik pada otaknya. Ia mengalami kesulitan dalam mengingat kata-kata sederhana dalam sehari-hari.

"Salah satu efeknya, jujur, ingatan gue suka lama. Suka lama nyari kata kecil kata sehari-hari. Belakangan ini suka kehilangan itu. Katanya itu salah satu efeknya," tambahnya.

Meski penyakitnya tergong serius, penyanyi rock satu ini mengisi hari-harinya dengan kegiatan bukan dengan bersakit-sakitan. Melanie memilih untuk terus beraktivitas dengan kegiatan positif.

"Sementara gue lebih suka pada saat beraktivitas. Gue melakukan hal positif dan enggak ngawur. Kalau waktunya berobat, gue akan berobat. Pada saat sekarang, gue lebih suka menyembuhkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat," lengkapnya.

Saat ini, Melanie Subono sedang gencar-gencarnya membela kesejahteraan lingkungan dan fauna di Indonesia. Melanie terlibat dalam gerakan aktvis pembela beberapa kasus tindakan tak bertanggung jawab atas hewan di kebon binatang dan lainnya.