Cara Zaskia Mecca Didik Anak Generasi Millennial

JAKARTA - Zaskia Mecca memberikan sedikit wejangan bagi para orangtua tentang cara mendidik anak di era saat ini, millennial. Hal ini dilakukan Zaskia sesaat setelah putrinya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Sybil meminta alat catok rambut guna mempercantik diri.

"Seminggu lalu belanjanya sudah nyari catokan anak ini. Rasanya pas kelas 1 SD bianya kalau banyak mau palingan Chiki, orang-orangan dari kertas, balon tiup. Intinya masih mainan lah, enggak kepikiran penampilan juga," tulis Zaskia saat menjelaskan kejadian menggelikan yang ia alami.

Dari kejadian tersebut, kalimat wejangan lantas mengalir dari caption yang dituliskan Zaskia. Ia memberi masukan bagi para orangtua agar dapat mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman.

"Inilah kenapa ketika kita mendidik anak, kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Enggak bisa pola mendidik tahun 90-an dipakai di tahun sekarang. zaman dulu belum ada internet, gadget, dan lain-lain. Kita sebagai orang tua harus berbesar hati ketika membesarkan dan mendidik anak dengan tidak membandingkan dengan diri kita dididik waktu kecil dulu. Esensinya mungkin akan tetap sama, cuma cara dan polanya yang harus fit in dengan zaman," tuturnya.

Tulisan Zaskia ini cukup menarik minat netizen untuk meninggalkan komentar. Salah satunya seperti seorang netizen yang pernah mengalami kejadian serupa dengan Zaskia.

"Enggak apa-apa bia, keponakanku dari TK sudah kenal nama-nama make up. Umur enam sudah latihan make up sendiri. Umur sembilan tahun ikut kelas make up jadi peserta termuda. Dan cita-cita dari kelas satu sudah mantap, mau jadi pengusaha make up," ujar netizen yang membela tingkah lucu Sybil.