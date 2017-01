Prilly Latuconsina Pede Tampil Tanpa Make-up

JAKARTA - Prilly Latuconsina menunjukkan rasa percaya diri meski tampil tanpa balutan make-up. Seperti yang ditunjukkan dalam salah satu foto di akun Instagram miliknya, Prilly tampak menjalani sesi photoshoot dengan gaya casual tanpa make-up.

Dalam caption yang ia tulis menggunakan bahasa Inggris, Prilly bahkan secara terang-terangan lebih memilih untuk tampil apa adanya tanpa balutan make-up.

When someone took a picture of my bare face. I was like, well i don't wear makeup because I'd rather have a guy be shocked when i put it on rather than when i take it off. 😝 Lensed by @fikrichairi A photo posted by Prilly Latuconsina (@prillylatuconsina96) on Jan 23, 2017 at 5:25pm PST

"When someone took a picture of my bare face. I was like, well I don't wear makeup because I'd rather have a guy be shocked when I put it on rather than when I take it off," kata Prilly.

Tak lama setelah foto ini diunggah, netizen mulai silih berganti datang untuk memberikan komentar. Dari ratusan komentar yang masuk, hampir sebagian besar netizen mendukung aksi Prilly yang dengan berani menanggalkan make-up saat berpose di depan lensa kamera.

"Aku lebih suka kak Prilly no make up," kata salah seorang netizen yang setuju dengan aksi sang aktris.