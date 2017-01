Zoolander 2 Ditahbiskan Jadi Film Terburuk 2016

LOS ANGELES - Film Zoolander 2 memborong nominasi Razzie Awards, termasuk film terburuk tahun ini. Mantan peraih Oscar seperti Robert De Niro, Ben Affleck dan Julia Roberts juga masuk anugerah film yang unik ini.

Razzie yang didirikan pada 1980 adalah kebalikan dari Oscar. Jika Oscar memilih sineas film terbaik, maka Razzie Awards adalah pemilihan untuk hal-hal terburuk di industri perfilman Hollywood.

Dilansir Hollywood Reporter, Selasa (24/1/2017), ajang yang digelar tahun ini tampaknya menjadi milik Zoolander 2. Film ini mendapatkan delapan nominasi Razzi, termasuk sutradara dan pemeran utama pria terburuk atas nama Ben Stiller, juga untuk pemeran pendukungnya, Owen Wilson dan Will Ferrell.

Affleck masuk nominasi karena perannya dalam Batman v Superman; Dawn of Justice dengan predikat film dan skenario terburuk.

Yang juga mendapat nominasi terburuk adalah film komedi yang dibintangi De Niro Dirty Grandpa, film laga Independence Day: Resurgence, film fantasi petualangan Gods of Egypt, dan film dokumenter Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party.

Johnny Depp dan filmnya Alice Through the Looking Glass juga masuk nominasi terburuk, serta empat aktor yang membintangi Collateral Beauty yakni Will Smith, Helen Mirren, Edward Norton dan Kate Winslet.