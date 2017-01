Mark Hamill Lelah Jaga Rahasia Judul Star Wars Terbaru

LOS ANGELES – Mark Hamill akhirnya dapat tidur dengan pulas setelah Star Wars: Episode VIII resmi mengumumkan judul terbarunya yakni The Last Jedi. Mark yang berperan sebagai Luke Skywalker telah mengetahui judul film itu sejak pertama syuting bersama Rian Johnson. Ia mengungkapkan lelah menjaga rahasia nama tersebut agar tidak bocor sebelum dirilis.

“Aku mengatakan, ‘Tolong jangan katakan hal-hal ini kepadaku! Aku bisa bicara saat tidur! Mereka membuat kami menjadi paranoia akan kebocorannya,” kata aktor berusia 65 tahun itu seperti dilansir Entertainment Weekly, Selasa (24/1/2017).

Disney tak ingin informasi mengenai detail-detail film Star Wars terakhirnya bocor ke para penggemar. Maka dari itu mereka selalu menjaga kerahasiaannya termasuk dengan menekan para pemain untuk tidak berbicara kepada siapa pun.

Hal itu menjadi sebuah pengalaman berbeda bagi Mark, yang sudah menjadi bintang Star Wars dari trilogi pertamanya. Mark masih ingat bahwa dulu bahkan tak ada yang peduli dengan detail-detail Star Wars.

“Ini sangat lucu, dulu saat kami membuat film awalnya, tidak ada satu pun yang peduli,” lanjut Mark.

Dengan membawa beberapa bintang baru dan lamanya seperti Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong’o, Star Wars: The Last Jedi akan mengungkapkan siapa Jedi terakhir di dunia Star Wars setelah Skywalker. Rencananya The Last Jedi akan dirilis ke pasaran pada 15 Desember 2017.