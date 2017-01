Banyak Pro Kontra, Film McDonald Tetap Tayang di Bioskop

LOS ANGELES – Kisah sukses Ray Kroc, pria yang mengubah stand hamburger California menjadi salah satu restoran cepat saji ternama di dunia, McDonald akan segera tayang di bioskop Jumat mendatang.

Nantinya, peran Kroc akan dimainkan oleh aktor Michael Keaton dalam film yang diberi judul The Founder tersebut.

“Saya tertarik untuk menulis cerita tentang pertentangan, kerumitan para pria. Keaton cocok untuk menghadirkan pesona itu,” ujar Siegel kepada Reuters.

Nantinya, The Founder akan mengisahkan tentang bagaimana upaya Kroc meyakinkan Richard dan Maurice McDonald, untuk membiarkan dirinya mengelola waralaba restoran cepat saji mereka dan sekaligus mengakhiri era carhop di AS. Dari kesuksesan tersebut, kisah berlanjut ke strategi Kroc untuk mendominasi bisnis waralaba yang ia jalankan dengan membuat McDonald bersaudara bersedia menjual hak milik mereka secara penuh dengan harga 2,7 juta US Dollar pada 1961.

Penayangan The Founder sendiri masih diiringi dengan deretan pro kontra, terlebih setelah keturunan McDonald bersaudara menuduh Kroc telah melakukan penipuan terhadap anggota keluarganya dalam hal pembayaran royalti. Hal ini sempat mengancam keberadaan film tersebut lantaran pihak keluarga McDonald sudah melakukan kesepakatan dengan produser untuk membatalkan penayangan The Founder.

Kendatipun begitu, pihak pemegang franchise film The Founder pada akhirnya tetap melanjutkan jadwal penayangan yang sudah disepakati lantaran tidak adanya pernyataan resmi dari pihak McDonald Corp atas tuduhan tersebut.

Pembuatan film The Founder sendiri mengacu pada buku Ray & Joan: The Man Who Made the McDonald Fortune karangan jurnalis Lisa Napoli yang menyoroti kehidupan istri ketiga Kroc, Joan. Dalam buku tersebut, Napoli menceritakan tentang perjalanan hubungan Ray dan Joan yang penuh gejolak akibat kecintaan mereka pada musik dan bisnis.