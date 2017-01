Mey Chan Pindah ke Luar Negeri, Duo Maia Bubar?

JAKARTA - Cukup lama Duo Maia tidak muncul di depan publik. Alhasil, gosip Duo Maia bubar pun semakin santer.

Melalui akun instagram, Maia mengunggah beberapa foto kebersamaannya dengan Mey Chan. Selain itu, Maia juga secara resmi mengumumkan rencana kepindahan Mey Chan ke luar negeri.

"9 tahun sudah kami bersama. DUO MAIA!!!!! 9 years we've been together.... Happy anniversery. And @meichanmunos you are the best singer partner in the world!!!! I LOVE YOU. Yang mengharukan adalah, sebentar lagi @meichanmunos akan pindah keluar negeri dan tdk pulang lagi ke Indonesia. Hiks hiks.. #maiaestianty#diarymaia#duomaia#maia#ttm," tulis Maia di instagramnya, Senin (23/01/2017).

Meski begitu, belum diketahui apakah Duo Maia akan bubar atau tidak. Maia hanya menulis pujian tentang Mey Chan selama menjadi rekan kerjanya.

"Thank you to @meichanmunos for always being my best singer partner.. you have been by my side for 9 years. I wish you all the best luck you can have today onward!!!!! #meichan#maiaestianty#diarymaia#duomaia#ttm," sambung maia Estianty.

Duo Maia dibentuk oleh Maia Estianty pada tahun 2008. Selama aktif di industri hiburan Tanah Air, Duo Maia telah menghasilkan lima album. Salah satu lagu yang paling hits adalah EGP (Emang Gue Pikirin).