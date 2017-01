Ed Sheeran Catat Rekor Baru Lewat Shape of You

LONDON – Ed Sheeran membuktikan diri sebagai musisi paling ditunggu karyanya di awal 2017 ini. Penyanyi asal London ini terus mencatatkan rekor baru lewat dua lagu yang dirilisnya awal Januari lalu, yakni Shape of You dan Castle on the Hill.

Dari rilis Warner Music yang diterima Okezone, Ed telah menghebohkan dunia selama dua minggu terakhir sebagai musisi dengan comeback terbesar selama beberapa tahun terakhir. Dua lagu baru yang dirilisnya langsung menempati peringkat 1 dan 2 di Official Singles Chart Inggris.

Prestasi itu merupakan rekor baru dalam sejarah musik Inggris. Ed menjadi musisi pertama yang berhasil menempatkan dua lagu barunya di dua posisi teratas tangga lagu Inggris.

Prestasi tak hanya ditorehkan Ed di tanah kelahirannya. Penyanyi 25 tahun itu tercatat juga menorehkan prestasi emas di Billboard. Shape of You berhasil meraih peringkat pertama di Billboard Hot 100.

Ed juga tercatat sebagai artis pertama yang debut di Billboard Top 10 dengan dua lagu bersamaan. Selain Shape of You, Castle on the Hill juga berhasil masuk 10 besar dengan duduk di peringkat 6.

Shape of You dan Castle on the Hill merupakan dua lagu Ed yang termasuk di album ketiganya, “Divide”. Album studio ketiga Ed ini rencananya akan dirilis pada 3 Maret 2017 mendatang.