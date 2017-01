Ed Sheeran Nostalgia Masa Muda di Video Klip Castle on the Hill

LONDON – Ed Sheeran meluncur video klip Castle on the Hill setelah merilisnya bersamaan dengan Shape of You pada awal Januari 2017. Sesuai dengan lirik lagunya, video klip Castle on the Hill memperlihatkan Ed yang mengingat kembali masa mudanya.

Ed merilis video klip Castle on the Hill yang keseluruhan syutingnya di ambil di kampung halaman Ed di Framlingham, Suffolk, Inggris. Penyanyi 25 tahun itu bahkan sengaja datang ke SMA-nya untuk menemui pemuda yang mirip dengannya dan diajak menjadi bintang video klipnya.

Video klip dibuka dengan adegan Ed muda di tengah padang ilalang. Keseluruhan video klip memperlihatkan Ed muda bersama teman-teman yang melakukan kegiatan khas remaja pada umumnya.

Bersama dengan Shape of You, Castle on the Hill merupakan lagu comeback Ed Sheeran setelah setahun vakum. Saat pertama kali dirilis, kedua lagu ini langsung bertengger di peringkat 1 dan 6 tangga Billboard Hot 100. Dua lagu tersebut termasuk dalam album ke-3 Ed, “Divide” yang baru akan dirilis pada 3 Maret 2017.