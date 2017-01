IOI Hapus Situs Resmi Setelah Pembubaran Grup

SEOUL - Kabar buruk kembali datang dari girlband IOI. Pasalnya, situs resmi atau yang dikenal Fan Cafe IOI bakal ditutup seiringan dengan wacana pembubaran kelompok pada akhir bulan nanti. Hal ini diungkapkan langsung oleh agensi mereka, YMC Entertainment pada 23 Januari kemarin.

Pihak manajemen sepakat akan menghapus fan cafe resmi IOI lantaran khawatir akan disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Mengingat di masa depan nanti, para member IOI sudah tidak memungkinkan untuk beraktivitas bersama lagi.

Dan berikut pernyataan YMC Entertainment yang dilansir dari Allkpop.

"Setelah banyak diskusi dan kesepakatan, kami telah sampai pada kesimpulan untuk mengakhiri fan club resmi.Di mulai dari 31 Januari semua layanan yang terkait dengan fan club resmi IOI akan selesai, kami meminta kerja sama Anda saat ini. Mengingat privasi baik I.O.I dan anggota fan cafe, kami memutuskan untuk mengakhiri fan cafe," ungkap mereka.

"Terima kasih telah menjadi anggota dari fan club dan atas dukungan Anda untuk I.O.I. Kami berharap bahwa Anda ramah akan mengerti keputusan kami," imbuh mereka.

Seperti yang diketahui, IOI hanyalah girlband poject bentukan dari ajang pencarian bakat Produce 101. Kendati demikian, sejak debut pada Mei 2016 silam, IOI mampu menunjukkan prestasi yang gemilang.

Dengan lagu Pick Me, IOI pun berhasil meraup banyak penggemar dari berbagai kalangan. Tak hanya sampai di sini, sebelas member IOI juga bisa membuktikan eksistensinya di panggung K-Pop dengan sederet penghargaan termasuk Best New Artist Female MAMA 2016, New Rising Star Golden Disk Awards 2017, dan Best New Artist Seoul Music Awards 2017.