FOTO: Pipi Tirus Raisa Bikin Netizen Salah Fokus

JAKARTA – Raisa Andriana baru-baru ini mengunggah salah satu foto dirinya kala menghabiskan waktu liburan di kota Salzburg, Austria. Tampak dalam foto yang ia unggah ke Instagram, Raisa memilih salah satu sudut jembatan yang berlatarbelakang gedung dengan model klasik sebagai lokasi pengambilan gambar.

Raisa sendiri juga tampak anggun lewat balutan jaket berwarna hijau yang dikombinasikan dengan syal berwarna hitam. Senyuman indah juga tampak tergores di wajah pelantun Could It Be tersebut.

“One windy afternoon,” tulisnya dalam caption.

A photo posted by @raisa6690 on Jan 13, 2017 at 4:11am PST

Merespon foto tersebut, netizen lagi-lagi memilih untuk mengabaikan pemandangan di sekeliling Raisa dan memusatkan perhatian pada kecantikan wajah yang ia miliki. Kali ini, giliran pipi tirus Raisa yang menjadi sorotan.

“Kok pipinya bisa tirus?,” tanya salah seorang netizen.

“Pipinya kadang tirus kadang tembem,” sahut netizen lain.

Meski pipi tirusnya menjadi sorotan, Raisa sama sekali tidak memberikan respon. Hal ini dapat dilihat lewat tidak adanya nama Raisa dari 4.161 komentar yang masuk dalam unggahan tersebut.