FOTO: Adik Ayu Ting Ting Laksanakan Nazar Berhijab 40 Hari Usai Umrah

Saya memakai hijab saat saya sudah pulang umroh, saya bernazar untuk memakai hijab 40 hari sepulang umroh, jadi bukan berarti saya memainkan agama atau apa.., doakan saja semoga kelak saya bisa memakai hijab selamanya amin...πŸ™

A photo posted by Syifaasyifaaa (@syifaasyifaaa) on Jan 22, 2017 at 5:02pm PST