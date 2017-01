Ryana Dea Pilih Suntik Vitamin C untuk Jaga Stamina

JAKARTA - Padatnya jadwal syuting ditambah dengan kegiatannya sebagai seorang istri, membuat Ryana Dea harus tetap selalu fresh dalam menjalani kegiatannya. Untuk membantu hal itu, Ryana memilih untuk suntik vitamin C.



"Lumayan (pengaruhnya), kalau diminum kan agak lama.Tapi kalau di suntik itu kan langsung ke darah ya jadi lebih cepat reaksinya, lebih fresh," kata Ryana Dea di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat.



Diakui Ryana, saat ini yang dibutuhkannya hanya vitamin C. Namun, Ryana justru mengaku tidak ambilo pusing untuk masalah kecantikan karena ia tak betah lama-lama berada di salon.



"Karena lagi striping, jadi cuma butuh kayak vitamin C. Kalau khusus perawatan sih enggak, kayaknya bosen saja kalau terlalu lama di salon," jelasnya.