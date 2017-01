Jatuh dari Tangga, Kaki Dewi Sandra Retak

JAKARTA – Sebuah kecelakaan kecil harus dialami Dewi Sandra di rumahnya. Baru-baru ini, anemia-nya kambuh dan dirinya harus terjatuh dari tangga. Hasilnya, kakinya pun retak. Luka tersebut membuat kakinya harus di-gips.

“Saya lagi duduk di rumah, bersila, kebetulan saya lagi anemia, which is darah rendah. Saya berdiri, kliyengan, karena kaki saya semutan, tidak ada tapakan, jadi jatuh,” papar Dewi dalam acara Go Spot RCTI, tayang Minggu 22 Januari 2017.

Kejadian tersebut terjadi ketika Dewi telah merencanakan untuk berangkat umrah pertengahan bulan Februari 2017. Dewi pun berharap agar kakinya dapat sembuh di waktu tersebut. Dewi lebih ingin mensyukuri penyakitnya tersebut karena membuatnya mengerti rasa sakit.

“Jadi Alhamdulillah dikasih merasakan sakit,” papar Dewi. Dewi melanjutkannya dengan menunjuk bagian kakinya yang merasakan sakit. Terlihat gips membalut kaki kanannya, sedangkan Dewi menunjukkan bagian yang sakit melalui kaki kirinya.

Dewi Sandra diketahui akan menunaikan umrah satu rombongan dengan keluarga Ashanty, yang harus meninggalkan Arsya di rumah. Sementara itu, Dewi merencanakan berangkat bersama suaminya, Agus Rahman, dan seorang manajer. Menurut pemaparan Ashanty di kesempatan yang berbeda, umrah tersebut akan berlangsung selama delapan hari.