FOTO: Konser Terakhir, Personel BIGBANG Ucapkan Selamat Tinggal

HONG KONG - Konser 0 TO 10 yang digelar BIGBANG di Hong Kong, Minggu 22 Januari 2017, adalah konser terakhir BIGBANG sebelum T.O.P memasuki masa wajib militer. Member lainnya akan fokus berkarya solo di tahun 2017.

Ingin mengenang para fans sebelum rehat, beberapa member pun mengucapkan selamat tinggal melalui akun Instagram-nya masing-masing. Ucapan tersebut terlihat di akun milik G-Dragon, Seungri, dan T.O.P.

"0.TO.10.THE FINAL IN HK. WE'RE MADE IT TOGETHER. IT'S THE END.OVER.DONE. BUT WE'LL BE BACK ASAP. BIG LOVE.BLESS YOU ALL," tulis G-Dragon. Rapper dan leader bernama asli Kwon Ji-yong tersebut diketahui sudah menjadi solois kaliber internasional. G-Dragon juga baru saja merintis sebuah brand fashion.

"Terima kasih banyak untuk fans yang telah mencintai konser 0 TO 10. Kami akan kembali dengan penampilan yang lebih baik," tulis Seungri. Seungri diketahui akan segera merilis album solo di bulan Maret.

Meskipun tidak terlihat di akun Instagram-nya masing-masing, Daesung akan segera menjalani dome tour di Jepang dan Taeyang diketahui tengah menggarap album solo.

Namun, fans harus mengucapkan selamat tinggal untuk T.O.P. "Aku akan kangen kalian. Terima kasih semuanya, aku akan sangat kangen kalian. Dengan rasa ini, aku akan tumbuh dan kembali. Aku senang," tulis T.O.P. Rapper bernama asli Choi Seung Hyun ini memberikan tanda hati dengan tangannya dalam sebuah video.

Seluruh member BIGBANG akan bergantian menjalani masa wajib militer. Sedangkan itu, girl group selabel mereka 2NE1 dipastikan bubar.