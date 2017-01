Vidi Aldiano Sayangkan Kepulangan Maxis

JAKARTA - Specta Show Indonesian Idol Junior yang digelar Minggu, 22 Januari 2017 berlangsung dengan spektakuler ketika Virzha dan Husein membuka panggung Specta Show 10 membawakan lagu Pangeran Cinta dari Dewa 19.

Ada yang berbeda di panggung Indonesian Idol Junior minggu ini, dengan konsep battle continue antara kontestan wanita vs wanita dan pria vs pria, Top 8 Indonesian Idol Junior ditantang untuk bersaing membawakan lagu di luar zona nyaman mereka. Ayi sang charismatic boy vs Paundra sang divo junior, pop princess Naora vs stage princess Sharon, Navis si Jogja rockstar vs adorable up beat boy Maxis dan Aura the hypnotizing vs mellowpop girl Alycia.

Mengusung tema lagu tahun kelahiran junior, para kontestan satu persatu membawakan lagu yang rilis pada tahun mereka dilahirkan. Naora misalnya, pop princess asal kota Tegal ini berhasil membawakan lagu Fighter dari Christina Aguilera yang dirilis pada tahun 2003, tahun kelahirannya.

Naora dianggap seperti ‘bunglon’ yang mampu membawakan berbagai macam genre musik. “Kamu bisa melahap berbagai macam genre, kamu sudah punya modal untuk menjadi penyanyi professional yang bersinar dan tahan lama,” ujar Nola.

Kontestan berusia 11 tahun berdarah Kupang – Medan, Maxis, juga berhasil menuai pujian dari para juri. Membawakan lagu rocker juga manusia dari Seuries, penampilan Maxis dinilai cukup aman oleh Vidi Aldiano, cara mata Maxis berkomunikasi merupakan kelebihan di setiap penampilannya.

Pujian juga dilayangkan kepada Alycia, mellowpop girl asal Malang ini berhasil membawakan lagu dari Alicia Keys berjudul If ain't got you. Lagu ini juga mampu membawa Alycia pada pujian dari para juri.

Bagi Daniel Mananta penampilan Alycia jauh lebih baik dibandingkan penampilan Aura, kontestan asal Medan. Ia berhasil membakar panggung Specta Show dan sukses membuatnya terpukau. Bahkan Nola B3 menambahkan bahwa Alycia mampu menutup sore ini dengan sempurna.

Tiba saatnya pengumuman polling terendah. Sharon, Naora, Maxis dan Navis pun nyatanya harus merasakan perolehan suara terendah minggu ini. Dan rupanya pujian yang dituai oleh Naora belum bisa menyelamatkannya dari bottom two, padahal pekan lalu ia sudah didukung oleh lurah dan camat seluruh Tegal.

Dan untuk kesekian kalinya, Maxis pun harus merasakan pahitnya berada di polling 2 terendah. Nampaknya dewi fortuna belum menaunginya ketika host Tara Budiman mengumumkan bahwa Maxis lah yang harus pulang minggu ini. Kontestan asal Jakarta ini pun harus memupus impiannya untuk terus melaju ke Specta Show 11 minggu depan. Langkahnya terhenti dan ia pun harus pulang meski sempat dipuji oleh para juri.

Saat ditemui, Maxis tak kuasa menahan tangisnya namun ia tetap bersyukur telah sampai di 8 besar dan menjadikan ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior ini sebagai batu loncatan baginya untuk melanjutkan impiannya menjadi penyanyi professional. “Rasanya sedih tapi tetap semangat untuk berkarya lagi di luar. Bersyukur sudah sampai 8 besar dan aku jadikan ini sebagai batu loncatan karier aku kedepannya,” katanya.

Salah satu juri Vidi Aldiano bahkan menyayangkan kepulangan Maxis minggu ini, menurutnya penampilan Maxis selama 2 minggu terakhir merupakan penampilan terbaiknya. “Aku sangat menyanyangkan sekali Maxis yang harus pulang, padahal 2 minggu ini dia selalu menampilkan yang terbaik dan prima banget penampilannya. Intinya saya sangat menyayangkan,” ujarnya.

Kini tersisa 7 kontestan Idol Junior yang siap melanjutkan langkah di Specta Show 11 minggu depan, mereka adalah Paundra (Jakarta), Aura (Medan), Sharon (Bogor), Naora (Tegal), Alycia (Malang), Ayi (Poso), dan Navis (Yogyakarta). Tetap dukung mereka melalui SMS dengan cara ketik Nama Junior dan kirimkan ke 95151 atau lewat Google Vote dengan cara mengetik IDOL JUNIOR voting di www.google.co.id dan Klik foto Junior pilihan kamu. Ketinggalan penampilan Peserta Idol Junior 2016 favoritmu, yuk cek video nya di www.mnctv.com.