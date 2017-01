IDOL JUNIOR: Nola B3 Sebut Naora Seperti Bunglon

JAKARTA - Keluar dari zona aman, Naora menampilkan pertunjukan yang berbeda dari biasanya. Anak berdarah Tegal ini tampil super spektakuler kala menyanyikan lagu Fighter milik Christina Aguilera di panggung battle Indonesian Idol Junior.

Menurut Nola B3, Naora merupakan salah satu kontestan paket lengkap. Dia mampu melahap hampir semua genre lagu yang disuguhkan padanya dengan sempurna.

"Kamu tuh kayak bunglon. Semua genre musik kamu lahap. Pop rock semuanya dilahap. Keren banget," ungkap Nola, Minggu (22/1/2017).

Malang melintang di dunia tarik suara membuat Nola tentu saja mengetahui seluk beluk dan ciri-ciri musisi yang bisa eksis lama di panggung musik. Bagi Nola, sosok seperti Naora-lah yang bakal bertahan lama di dunia musik di masa depan nanti.

"Karna itu modal untuk kamu di panggung musik biar bisa bertahan lama," sambung Nola.

Senada dengan Nola, juri Vidi Aldiano juga memberikan komentar pujian yang serupa. Pelantun Nuansa Bening itu menuturkan, kali ini Naora berani tampil beda untuk panggung Indonesian Idol Junior.

"Kamu paket komplit banget sih. Buat Kak Vidi tuh kamu penampilannya pas. Drama kamu pas nyanyi itu keren banget. Keluar dari zona aman kamu. Luar biasa," ujar Vidi.

Meskipun Naora menuai beragam pujian, gadis cantik ini tetap tidak lebih unggul dari Sharon yang menampilkan lagu Because of You di battle girl vs girl.