Terungkap Alasan Kim Tae Hee Pakai Busana Sederhana saat Menikah

SEOUL - Terkenal sebagai pasangan kaya raya, pernikahan Rain dan Kim Tae Hee menjadi yang paling ditunggu-tunggu oleh publik. Sejak berita pernikahan tersiar beberapa tahun lalu, publik pun mulai menerka-nerka dengan gaya, konsep, dekorasi dan busana yang akan dikenakan keduanya.

Sayangnya, pesta pernikahan yang digelar 19 Januari kemarin ini justru sangat jauh dari kesan mewah. Rain dan Kim Tae Hee pun terlihat hanya mengenakan busana pengantin yang terbilang sangat sederhana.

Meskipun sempat membuat publik kecewa dengan pilihan busananya itu, rupanya pasangan selebriti papan atas ini punya alasan sendiri. Diakui seorang sumber, Kim Tae Hee sedari awal memang tidak ingin mengenakan gaun pengantin yang neko-neko.

Bintang Youngpal ini sengaja ingin meninggalkan kesan sederhana tetapi tetap elegan dengan pakaian mini dress putih di hari spesialnya itu.

"Mini dress meninggalkan kesan yang kuat, sederhana dan elegen. Dia memilih mini dress dengan desain sederhana yang siapa pun bisa memakainya. Dia melakukan ini karena tidak ingin mengenakan sesuatu yang mewah dan mahal hanya karena itu pernikahan selebriti. Apalagi keadaan negara kini sedang terguncang," ungkap sumber tersebut, dilansir Koreaboo, Minggu (22/1/2017)

Kim Tae Hee bahkan tak mengenakan tiara di atas surainya. Polesan make upnya pun terkesan sangat natural. Bagi Son Joo hee, yang menangani make upnya secara langsung menyebutkan semua itu keinginan Kim Tae Hee sendiri.

"Dia tidak ingin tiara atau make up berlebihan. Dia ingin menjadi down to earth dan suci di hari pernikahannya," papar Son Joo Hee.

Sedangkan untuk mempelai pria tampak mengenakan jas sederhana. Senada dengan sang istri, Rain sengaja tidak merancang busana pengantin secara berlebihan karena sudah berniat tidak akan menikah secara berlebihan.

"Dia tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan ini karena persiapan pernikahan disimpan begitu rahasia. Setelah pengumuman pernikahan pada tanggal 18 Januari kemarin, banyak merek-merek terkenal berbaris ingin mensponsori setelan jasnya. Namun karena pernikahan ini rahasia dan sederhana, dia memutuskan mengenakan jas apa adanya," papar seorang sumber lain.

Sementara itu, Rain dan Kim Tae Hee sudah berpacaran sejak empat tahun silam. Keduanya terkena virus cinta lokasi saat sama-sama ditunjuk sebagai bintang iklan.