Protektif, Olla Ramlan Akui Cek Handphone Suami Setiap Pagi

JAKARTA - Sempat diterpa kabar tak sedap mengenai sang suami yang diisukan berselingkuh, Olla Ramlan kini semakin protektif terhadap Aufar Hutapea. Wanita asal Banjarmasin tersebut akui kerap mengecek telepon genggam atau handphone Aufar setiap pagi.

"Tiap pagi bangun tidur cari handphone sudah dipegang sama dia," kata Aufar saat ditemui di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Sabtu 21 Januari 2017.

"Aku ngecek handphone karena aku tahu suami aku kayak gimana," timpal Olla.

Dibalik masalah yang menerpa biduk rumah tangganya, Olla dapat memaklumi itu. Karena baginya, setiap rumah tangga pasti ada naik dan turun. Ia pun sebisa mungkin menanggapinya dengan santai.

"Biasa saja rumah tangga ada up and down, gimana menyikapinnya saja kalau ada yang aneh santai saja," tutup ibu dua anak itu.