TOP MUSIC: How Far I'll Go Terbukti Jadi Soundtrack Film Paling Membekas

LOS ANGELES- Soundtrack Moana terbukti membekas di hati para penggemarnya. Soundtrack tersebut hingga saat ini masih ada diurutan tatas Billboard 200.

Film produksi Disney tersebut menghasilkan hits berjudul How Far I'll Go yang dinyanyikan oleh pengisi suara Moana yaitu Auli'i Cravalho dan dibawakan kembali oleh Alessa Cara. Selain itu masih ada lagu You're Welcome yang dibawakan oleh aktor Dwayne Johnson.

