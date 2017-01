Ed Sheeran Bermimpi Bisa Duet Lagu Baru Bareng Beyonce

LONDON – Meski sudah sering berkolaborasi di panggung dengan Beyonce Knowles, penyanyi Ed Sheeran tetap bermimpi bisa duet menyanyikan lagu original bersama istri Jay Z tersebut.

“Saya sudah melakukan beberapa proyek live dengan Beyonce, tapi saya akan senang untuk menyanyikan lagu, seperti lagu original,” kata Sheeran seperti dikutip Sindonews dari Aceshowbiz, Minggu (22/1/2017).

“Kami melakukan sesuatu yang benar-benar keren di acara Stevie Wonder dan kemudian saya menyanyikan ‘Drunk in Love’ di acara dia (Beyonce). Tapi itu saja. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu original dengan dia,” tambah Ed.

Pelantun Shape of You itu sebelumnya telah berkolaborasi dengan Beyonce di konser tribute Stevie Wonder pada Februari 2015. Kemudian di November 2015, Beyonce mengajak Sheeran ke panggung konsernya untuk membawakan lagu Drunk in Love dalam versi akustik.

Selama wawancara, Sheeran juga mengungkap keinginannya untuk kembali melakukan konser tur setelah merilis album ketiganya, Divide pada Maret mendatang.

“Maret. Segera setelah album. Saya tidak tahu kapan, tapi yang saya tahu kami akan datang segera. Yang pasti saya tahu itu akan dimulai pada Maret, di Eropa” ungkapnya.

Meskipun Sheeran tidak mengungkapkan dengan rinci mengenai lokasi konser turnya, penyanyi solo bersuara khas ini mengaku ingin ‘pertunjukan besar’ di tempat yang lebih intim. “Stadion Wembley adalah tempat yang paling menyenangkan yang pernah saya alami di atas panggung. Saya hanya menikmati pertunjukan yang lebih besar,” pungkasnya.