Minzy Kecewa Tak Dilibatkan di Lagu Terakhir 2NE1

2NE1의 마지막 음원 발표 소식을 기사를 통해 알게되어, 저로선 매우 유감스럽고 안타깝지만, 일전에 2NE1의 멤버로서 대중분들과 팬 여러분들께서 주신 사랑에 대한 감사와 마지막으로 인사드리는 작별 인사의 마음은 멤버들과 동일합니다. 사랑해주셔서 진심으로 감사드리고 우리 멤버들 CL언니, BOM언니, 다라언니 그리고 저, 모두 앞으로 펼쳐 나갈 활동에도 많은 관심과 따뜻한 응원 부탁드립니다❤️#2NE1#Fourever #Goodbye It's a shame that I had to find out 2NE1 will be releasing their final album through a news article. This is very unfortunate as I was previously a member of the group 2NE1, but I share the same feelings as the other members in wanting to show appreciation and bid farewell to everyone for all their love and support of 2NE1. I am truly grateful and sincerely appreciate all the love 2NE1 received and hope for your extended love and support as the members continue on in their individual careers. Thank you.

