Anak Barack Obama Mulai Berkarier di Rumah Produksi Hollywood

LOS ANGELES – Malia Ann Obama anak sulung dari Barack Obama tak sabar menghadapi dunia kerja. Malia Obama dikabarkan memulai karier di dunia hiburan.

Dilansir dari E! News, kabar bahwa Malia Obama akan mulai magang di The Weinstein Co mulai bulan Februari 2017, selepas perjalanan keluarga Obama di Palm Springs. Kabar yang pertama diwartakan Page Six tersebut akhirnya mendapat konfirmasi. Malia dikabarkan akan bekerja di bagian marketing atau development.

Tentunya, Malia telah membangun karier sebelum dirinya masuk kuliah. Di masa mengambil setahun istirahat pascalulus SMA, Malia telah menghabiskan waktu di lokasi syuting Extant yang dibintangi Halle Berry, dan sempat magang di lokasi syuting film Girls yang dibintangi Lena Dunham. Malia akan melanjutkan studi di Harvard University belakangan di musim gugur tahun 2017.

The Weinstein Co adalah perusahaan produksi film yang dimiliki Harvey Weinstein, salah seorang produser film terkenal di Amerika Serikat. Weinstein diketahui telah membuat beberapa film yang terkenal hingga mencapai tingkat legendaris seperti Pulp Fiction, Shakespeare in Love, dan The Founder.