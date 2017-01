Arnold Schwarzenegger Ucapkan Selamat untuk Donald Trump

LOS ANGELES – Inaugurasi Donal Trump sebagai Presiden Amerika Serikat telah digelar. Salah satu acara terbesar Amerika Serikat dan dunia itu tentunya disaksikan banyak orang di segala penjuru dunia. Namun, tidak hanya netizen yang mengungkapkan pendapatnya di dunia maya, tetapi juga para figur publik.

Salah satunya adalah aktor dan politisi Arnold Schwarzenegger. Arnold memang aktif di bidang politik, dan sempat menjadi Gubernur California di tahun 2003 hingga 2011. Seiring inaugurasi, Arnold juga mengutarakan ucapan melalui akun Twitter miliknya.

President Obama, thank you for your service. President Trump, congratulations and good luck.