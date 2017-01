Jangan Asal Tuduh, Sindiran Nikita Mirzani ke Haters

JAKARTA – Nikita Mirzani memang tidak pernah lepas dari citra seksi. Seksinya Nikita Mirzani terus menjadi buah bibir bahkan setelah dirinya kini memiliki dua anak, Lolly dan Azka. Meski begitu, rupanya Nikita Mirzani tetap menjaga tubuh yang indah.

Seperti terlihat di sebuah foto yang diunggah artis yang akrab disapa Niki tersebut di Instagram baru-baru ini. mengenakan pakaian serba hitam, Niki mempertontonkan perutnya yang rata dengan latar jalanan. Meski begitu, Niki ingin dirinya tidak dipandang sinis hanya karena tubuh seksi dan tindakan-tindakannya di media sosial yang kerap menimbulkan kontroversi.

“Don’t judge others choices without understanding their reasons. #nikitamirzani #mother #actress #beyourself #thisismylife #love,” tulis Niki.

Banyak komentar netizen terlihat memuji Niki dan iri atas badan Niki yang terlihat indah. Meski begitu, beberapa komentar miring tetap dapat ditemukan di foto tersebut.

Sementara itu, beberapa netizen justru tidak ingin Nikita masuk angin karena pakaiannya yang terbuka. “Awas masuk angin tu udel....haaaaa..,” tulis salah satu netizen.