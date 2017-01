TOP MUSIC: Manisnya Lamaran Rain untuk Kim Tae Hee Lewat Lagu

SEOUL – Rain dan Kim Tae Hee telah menikah pada 19 Januari 2017. Tapi, yang tidak banyak diketahui orang, Rain ternyata sudah lebih dulu merilis lagu untuk sang kekasih sebelum mengumumkan rencana pernikahannya itu.

Minggu, 14 Januari 2017, Rain merilis album baru yang memuat lagu berjudul The Best Present. Lagu ini diproduseri PSY yang memang dekat dengan Rain. Setelah rencana pernikahan dua selebriti ini terungkap, PSY membeberkan jika lagu The Best Present sengaja dibuat oleh Rain untuk Tae Hee.

