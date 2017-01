Fariz RM Puji Musikalitas Isyana Sarasvati hingga Tulus

JAKARTA - Perkembangan dan regenerasi musik Indonesia turut jadi perhatian Fariz RM, karena banyaknya musisi yang berani tampil di industri. Namun pelantun Barcelona ini juga punya beberapa jagoan penyanyi masa kini dengan kemampuan musikalitas tinggi yang dianggapnya mumpuni

"Banyak sekali. Saya sebagai penulis lagu melihat Tulus (dan) Raisa menarik sekali. Talentanya yang istilahnya multi teknis," kata Fariz saat dijumpai di Okezone di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Jumat 20 Januari 2017.

Menurut Fariz RM, dirinya memuji mengakui bahwa kemampuan beberapa musisi terlihat mencolok, sebut saja solois Isyana Sarasvati. Baginya, perempuan cantik berusia 23 tahun itu tak hanya bersuara indah tapi sanggup menguasai banyak teknik vokal dan alat musik seperti piano, electone, dan lainnya.

"Misalnya Isyana (Sarasvati) juga hampir mngusai semua teknis vokal. Sinden juga bisa. Buat saya bertalenta baik sekali," imbuhnya.

Seperti diketahui publik, Isyana merupakan penyanyi dan penulis lagu lulusan dari Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura dan Royal College of Music, Britania Raya. Wanita berusia 23 tahun tersebut sudah menelurkan satu album berjudul Explore! Pada 2015 dengan single andalan seperti Tetap Dalam Jiwa, Keep Being You, hingga Kau Adalah feat. Rayi Putra.